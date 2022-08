Carta às brasileiras e brasileiros em defesa da democracia: sociedade dá um basta ao golpismo bolsonarista

Atos simultâneos acontecem nesta quinta-feira em todo o país, com a leitura da “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito” edit

247 - Ocorre nesta quinta-feira (11), na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FD-USP), a leitura da “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito”, um manifesto que se aproxima de 1 milhão de signatários, dentre eles ex-presidentes, juristas, artistas, jornalistas, empresários, entre outros.

A leitura da carta acontecerá às 11h, no Largo São Francisco, mas não somente em São Paulo. Além da USP, outras 39 universidades farão a leitura ao longo do dia, informa o Estado de S. Paulo.

O ato desta quinta-feira é uma forte reação às ameaças golpistas de Jair Bolsonaro (PL), que brada contra as urnas eletrônicas e insinua que poderá não acatar o resultado das eleições.

Há 45 anos, durante a ditadura militar, a Carta aos Brasileiros de 1977 era lida. Se tratava de um texto de repúdio ao regime autoritário. O manifesto foi redigido pelo jurista Goffredo Silva Telles, lido também no Largo de São Francisco. "Naquele ano, a faculdade celebraria os 150 anos e o então diretor da escola, Ruy Barbosa Nogueira, indicou o professor Alfredo Buzaid, ex-ministro da Justiça do governo Médici, para conduzir a comissão das atividades de festejos. Um grupo de alunos das Arcadas, inconformados que o instituto fosse homenageado por um dos defensores do AI-5, organizaram o evento alternativo, um marco que rompeu o silêncio imposto pela ditadura militar", diz a reportagem.

Veja a localização e horário dos atos:

Alagoas

Maceió – Praça do Centenário, 8h

Amazonas

Manaus – Praça da Saudade, às 15h

Bahia

Salvador – Praça do Campo Grande, às 9h

Ceará

Fortaleza – Praça da Bandeira, às 9h; Gentilândia, às 16h; e Casa do Estudante, às 19h

Distrito Federal

Brasília - Às 15h, tem ato no Congresso Nacional.

Espírito Santo

Vitória – Praça Costa Pereira, 10h

Goiás

Goiânia – Praça Universitária, às 17h

Maranhão

São Luiz – Praça Deodoro, às 16h

Minas Gerais

Belo Horizonte – Praça Afonso Arinos, às 17h

Mato Grosso

Cuiabá – Liceu Cuiabano, às 19h

Mato Grosso do Sul

Campo Grande – Câmara Municipal, às 10h

Pará

Belém – Mercado São Braz, às 17h

Paraíba

João Pessoa – Lyceu Paraibano, às 14h

Paraná

Curitiba – Praça Santos Andrade, às 15h30

Pernambuco

Recife – Rua da Aurora, às 15h

Piauí

Teresina – Praça Rio Branco, às 8h30

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro – Candelária, às 16h

Rio Grande do Norte

Natal – Midway Mall, às 14h30

Rio Grande do Sul

Porto Alegre – Colégio Júlio de Castilhos, às 8h; Faculdade de Direito da UFRGS, às 10h; e ato Palácio Piratini, às 12h

Rondônia

Porto Velho – UNIR Centro, às 17h (concentração às 16h30)

Santa Catarina

Florianópolis - Auditório da Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), às 10h

Chapecó - saguão da Reotira da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), às 10h

São Paulo

São Paulo

Às 11h, será lida a Carta às brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, na faculdade de Direito da USP.

Às 9h e às 17h, atos de massa serão realizados em frente ao Masp, na Avenida Paulista.

Campinas - Largo do Rosário, às 10h

Ribeirão Preto – Faculdade de Direito, às 10h; e Esplanada do Teatro Pedro II, às 17h

Santos – Praça dos Andradas, às 10h

Sergipe

Aracaju- Praça Getúlio Vargas, Bairro São José, às 15h

