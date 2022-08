Carta pela democracia tem apoio de quase 300 entidades, além de mais de 800 mil brasileiros

"No momento em que nossa democracia se vê ameaçada por manifestações golpistas, é fundamental que todos assinem a carta", diz Florestan Fernandes Jr, presidente da ABMD edit

247 - Com mais de 840 mil assinaturas de cidadãos brasileiros, que incluem nomes como os ex-presidentes Lula (PT), Dilma Rousseff (PT), Fernando Henrique Cardoso (PSDB), além de artistas, empresários, banqueiros, entre outros, a "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito" também tem entre seus signatários quase 300 entidades.

Entre os grupos e instituições que se posicionaram em defesa da democracia brasileira e contra os avanços golpistas de Jair Bolsonaro (PL) estão as três universidades estaduais de São Paulo (USP, Unicamp e Unesp) e as mais diversas associações de docentes universitários. Além disso, constam entidades como a Associação Brasileira de Mídia Digital (ABMD), Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), a Coalizão Negra por Direitos, o Instituto Sou da Paz, entre outras.

"No momento em que nossa democracia se vê ameaçada por manifestações golpistas contra as eleições de 2022, é fundamental que todos assinem a Carta aos Brasileiros e Brasileiras. Como defensora intransigente do Estado Democrático de Direito, a Associação Brasileira de Mídia Digital não poderia se omitir nesse momento. Todo o apoio à luta democrática!", afirmou ao Brasil 247 Florestan Fernandes Jr., presidente da ABMD.

Confira as entidades signatárias da carta pela democracia

342 ARTES

AASPTJSP - Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

ABCD - Ação Brasileira de Combate às Desigualdades

ABDT - Academia Brasileira de Direito do Trabalho

ABONG – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ONGS

ABRACI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CINEASTAS DO RIO DE JANEIRO

ABRAFH | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FAMÍLIAS HOMOTRANSAFETIVAS

ABMD - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MÍDIA DIGITAL

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS - ABC

Ação Educativa

ACCEITEC-Associação dos Colaboradores da CEITEC

ADESA-Associação Sindical dos Docentes da AESA

ADUEMS - ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

ADUFC Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará

Adufu Seção Sindical

ADUPE - Seção Sindical dos Docentes da Universidade de Pernambuco

AGANIM-RJ ASSOCIAÇÃO DE GAYS E AMIGOS DE NOVA IGUAÇU, MESQUITA E RIO DE JANEIRO

ALIANÇA NACIONAL LGBTI+

Andeps - Associação Nacional Da Carreira De Desenvolvimento de Políticas Sociais

ANPARQ - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

Antropofocus Produções Artísticas

APACI - Associação Paulista de Cineastas

APP - ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE PROPAGANDA

ASEMPT Associação dos Servidores do MPT e MPM

ASPAL - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ALESP

Assetj - Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Assibge Sindicato Nacional Trab F. P. F. Geo e Estatística

Assoc. Anglicanos Solidários de Campo Grande

ASSOC.DOCENTES UNIV.EST.PAULISTA-SECAO SINDICAL-ADUNESP

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO

Associação Americana de Juristas - Rama Brasil

Associação Atlética Acadêmica XI de Agosto

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO – ABRACOM

Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica - RS

Associação Brasileira de Cineastas do Rio de Janeiro - Abraci

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo - Abraji

Associação Brasileira de Juristas pela Democracia ABJD

Associação Catarinense de Preservação da Natureza Acaprena

Associação Cultural Grupo harém de Teatro

Associação Cultural Nonada Jornalismo

Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo

ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADAS E ADVOGADOS PÚBLICOS PARA A DEMOCRACIA

Associação de Base dos Trabalhadores do Judiciário de São Paulo - ASSOJUBS

Associação de Comunicação Fala Roça

Associação de Docentes da Unicamp - ADunicamp

ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - ADUCAPE

Associação de Docentes da USP - Adusp

Associação de Jornalismo Digital - Ajor

Associação de Juristas Potiguares pela Democracia e Cidadania AJPDC

Associação do Conselho Nacional de Política Social do Político Partidário do Brasil- ACNPSPP-BR

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE ALAGOAS - APCEF/AL

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE GOIÁS - APCEF/GO

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL - APCEF/MS

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA BAHIA - APCEF/BA

Associação dos Amigos do Departamento Jurídico XI de Agosto

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DAS ARCADAS

ASSOCIAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DA ÁREA SOCIOJURÍDICA DO BRASIL - AASPSI BRASIL

Associação dos Docentes da PUC Minas (ADPUC Minas)

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - ADUA/ SEÇÃO SINDICAL

ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS AMBIENTAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - AEAESP

ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO ESTADO DO RJ - AGECEF/RIO

Associação dos Idosos Balneário Meia Pone

ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DE SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL

Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo

Associação dos Professores da PUC SP - APROPUC

Associação dos Profissionais de Engenharia do Noroeste Fluminense

Associação Escola da Cidade-Arquitetura e Urbanismo

ASSOCIAÇÃO JUÍZES PARA A DEMOCRACIA

Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho

ASSOCIAÇÃO MÃES PELA DIVERSIDADE

ASSOCIAÇÃO MAIS LGBT (VOTELGBT)

Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL)

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL – ANPUR

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ESPECIALISTAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL - ANESP

Associação Nacional dos Procuradores da República

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ANSEMP

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - APMP

ASSOCIAÇÃO RECOMEÇAR - ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES

Associação Rede Rua

Associação Santa Plural - Fundo de bolsas para o Colégio Santa Cruz

Associação Vaga Lume

ATDSESP - Associação de Trabalhadores da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo

ATENS - Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das Instituições Federais de Ensino Superior

Canoa de Tolda - Sociedade Socioambiental do Baixo São Francisco

Capesp - Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo

CATALISA - REDE DE COOPERAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE

Católicas pelo Direito de Decidir

CECIP Centro de Criação de Imagem Popular

Centro Acadêmico 22 de Agosto

CENTRO ACADÊMICO FERREIRA VIANNA - CAFV

Centro Acadêmico Visconde de Cairu

CENTRO DE ESTUDOS DAS SOCIEDADES DE ADVOGADOS

Centro do Professorado Paulista (CPP)

Centro Popular de Direitos Humanos

Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de SP

CIS - Comitês Islâmicos de Solidariedade

COALIZÃO NEGRA POR DIREITOS

COLETIVO ANDORINHA - LISBOA

COLETIVO FAMÍLIA SETH LGBTQIA+

Coletivo Sobre Elas

COMISSÃO ARNS

COMISSÃO JUSTIÇA E PAZ DE SÃO PAULO

COMITÊ BRASILEIRO DO ICOMOS - CONSELHO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS E SÍTIOS

COMITÊ EM DEFESA DA DEMOCRACIA E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

CONECTAS

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS VIGILANTES - CNTV

CONGRESSO EM FOCO

CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 2ª REGIÃO - SP

CONTCOP - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade

Criola

CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras

CTB - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - DIEESE

Departamento Jurídico XI de Agosto

Diap

Direitos Já! Fórum pela Democracia

Eco Nordeste

Editora Cosmos

EP Transportes

Escola Vera Cruz

Faculdade Frassinetti do Recife - FAFIRE

Fauna News

FEBRAPSI (Federação Brasileira de Psicanálise)

FEDERACAO NACIONAL DO FISCO ESTADUAL E DISTRITAL

Federação das Entidades dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais (FAP/MG)

Federação de sindicatos de trabalhadores técnicos administrativos em instituições de ensino superior públicas do Brasil - FASUBRA sindical

Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado de SP (Feesp-Esp)

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA – FENAPRO

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ARQUITETOS E URBANISTAS

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS MINISTÉRIOS PUBLICOS ESTADUAIS - FENAMP

FEDERAÇÃO ÚNICA DOS PETROLEIROS

FENAE - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FENALE- Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal

FENATTEL - Federação Nacional dos Trabalhadores em Telecomunicações

FEQUIMFAR – FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fespesp - Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo

FETIESC - Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de SC

FIBRA - FRENTE INTERNACIONAL BRASILEIRA CONTRA O GOLPE E PELA DEMOCRACIA

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos - FADDH

FUNDAÇÃO MARIO COVAS - FMC

Fundação SOS Mata Atlântica

Fundação Tide Setubal

Grêmio Politécnico

GRUPO DE PROFESSORES PELA DEMOCRACIA DA FGV/SP

GRUPO DIGNIDADE

Grupo FelizCidade

GRUPO PRERROGATIVAS

GRUPO TORTURA NUNCA MAIS – SÃO PAULO

IASP - INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO

IBDPE - Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico

IBET Instituto Brasileiro de Estudos Tributários

IDASAN - Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro

IDEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA

INEC - Instituto Educação, Cultura e Gestão

Innocence Project Brasil

Instituto Alana

INSTITUTO ALZIRAS

Instituto Arueras

INSTITUTO BRASIL TRANSPORTES

Instituto Brasileiro de Advocacia Pública

INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS

Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico

INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICA E DIREITO DO CONSUMIDOR

INSTITUTO CIDADÃO

Instituto Conhecimento para Todos

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - IAB

INSTITUTO DE DIREITO FINANCEIRO

Instituto de Direito Sanitário Aplicado - IDISA

Instituto de Estudos da Religião/ISER

Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados da Magistratura e do Ministério Público do Trabalho

Instituto de Referência Negra Peregum

Instituto Fazendo Historia

Instituto Hori Educação e Cultura

INSTITUTO IGARAPÉ

Instituto Macuco

Instituto Museu da Democracia

Instituto Pólis

Instituto Sociollog

Instituto Soma Brasil

Instituto Sonhar

Instituto Tornavoz

INSTITUTO VLADIMIR HERZOG

Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social

ISEPEM - Instituto Social, Educacional e de Pesquisa de Minas Gerais

Mais Diferenças - Educação e Cultura Inclusivas

Marcha das Mulheres Negras de São Paulo

Metas Sociais

MOBON - Movimento da Boa Nova

Movimento Acredito

MOVIMENTO DE DEFESA DA ADVOCACIA

MOVIMENTO INDEPENDENTE 50-50 DE ADVOGADAS GAÚCHAS

MOVIMENTO JOVENS INDEPENDENTES PELO BRASIL - JIB

NEV - Núcleo de Estudos da Violência da USP

Núcleo de Consciência Negra na USP

Núcleo Psicanalítico de Aracaju

Oficina Consultoria

Open Knowledge Brasil

Oxfam Brasil

Paraíba Feminina

PERNAMBUCO PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA

Plan International Brasil

ponteAponte

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO - PUC-SP

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

Projeto Cooperação

Projeto VOLUME VIVO

Pública Central do Servidor

Rede Brasileira de Conselhos -RBdC

REDE GAY LATINO

Rede Lado

Seção Sindical dos Docentes da Univasf - SINDUNIVASF

SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO SINDUFAPE

Seção SP do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União

SECR - Sindicato dos Empregados no Comércio de Resende, Itatiaia e Porto Real

SIMOEPI - Sindicato dos motoristas oficiais do Piauí

Sinasefe - Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica

Sindalemg Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

SINDAP/SP - SINDICATO DOS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ALESP

Sindguardas-SP - Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo

SINDICATO DAS EMPRESAS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo

SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

SINDICATO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS NO ESTADO DO PARANA - SINDARQ-PR

Sindicato dos Bancários do Município do Rio de Janeiro

Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa- SINDUEPG

SINDICATO DOS DOCENTES DO CEFET-MG - SINDCEFET-MG

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SIMILARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SINDADOS-MG)

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Blumenau e Região

Sindicato dos Engenheiros no Estado do Paraná (Senge-PR)

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINFARPE

SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE

Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Curitiba e Região Metropolitana - SINPES

Sindicato dos Professores de São José do Rio Preto - São Paulo

Sindicato dos Professores de São Paulo - SinproSP

Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco – APUBHUFMG+

SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL

Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo _ SINPOL

Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de SP (Sispesp)

Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz / ASFOC SN

Sindicato dos Trabalhadores da UNESP - Sintunesp

Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza (Sinteps)

Sindicato dos trabalhadores em Serviço de Saúde de Arcos de Minas Gerais

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Material Plástico, Químicas e Farmacêuticas de Rio Claro e Região

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Paulista

Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFSCar

Sindicato Nacional dos Servidores Publicos Federais da Carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia

sindicato servidores municipais guaratingueta

SINDICATO UNIÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SINDIPETRO AMAZONAS

SINDIPETRO CE/PI

SINDIPETRO ESPÍRITO SANTO

SINDIPETRO MG

SINDIPETRO PARANÁ/SANTA CATARINA

SINDIPETRO PERNAMBUCO/PARAÍBA

SINDIPETRO RIO GRANDE DO SUL

SINDIPETRO UNIFICADO DE SÃO PAULO

SINDIPROESP - Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e das Universidades Públicas do Estado de São Paulo

SindiprolAduel

Sindiquímica - Sindicato dos trabalhadores da indústria química, petroquímica, plástica, farmacêutica do Estado da Bahia

SINDIQUÍMICA PARANÁ

SINDJESP - Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Estadual de SP

Sindmestres - Sindicato dos Mestres e Contra-Mestres, Líderes, Supervisores, Pessoal de Escritório e Cargos de Chefia na Indústria de Fiação e Tecelagem, Tinturaria e Estamparia de Tecidos, Malharia e Meias, Cordoalha e Estopa, Fibras Têxteis Sintéticas, Acabamento de Confecção de Malhas e Especialidades Têxteis no Estado de São Paulo

SINDOIF - SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN

SINDPD-AM SINDICATO DOS EMPREGADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO AMAZONAS

SINDSAAE JACAREÍ SP

SINDSEMPPE - Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Pernambuco

Sinfrerj - Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado do Rio de Janeiro

SINPRO/ES - Sindicato dos Professores no Estado do Espírito Santo

SINTETEL-SP Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações de São Paulo

SINTRAJUD - Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo

SINTRAJUF/PE - Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco

Sintratel (Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing-SP)

Sociedade Brasileira de Psicanálise do RJ

Sociedade Brasileira de Química

Sociedade Olindense de Defesa da Cidade Alta - SODECA

Sociedade Psicanalítica do Recife

SOU DA PAZ

SP LEITURAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA

Tistu Estratégia e Facilitação Social

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP

