Casamento de Temer e Marcela chega ao fim, diz colunista

247 - O casamento do ex-presidente Michel Temer (MDB) e Marcela Araújo chegou ao fim, informa o colunista Vicente Nunes do Correio Braziliense.

Marcela teria saído da casa em que moravam em São Paulo com o filho, Michelzinho, e deixado uma carta com suas explicações.

De acordo com o colunista, amigos de Temer disseram que ele ficou desolado com o fim do relacionamento.

Temer e Marcela estavam casados há 19 anos.

