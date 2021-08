"Caso Bolsonaro não é de político corrupto, é de família corrupta", diz Joaquim de Carvalho

247 - Em participação no programa Bom Dia 247, deste sábado (28), o jornalista Joaquim de Carvalho alertou que Jair Bolsonaro não se contentou em se envolver sozinho em casos de corrupção, mas implicou os filhos dele em várias ilegalidades. De acordo com o jornalista, "mentira, corrupção, violência, desrespeito aos direitos humanos básicos" são algumas das marcas do clã presidencial.

"Já não se fala de político corrupto, e sim de família corrupta. Bolsonaro enfiou toda a família na política. O patrimônio da família Bolsonaro não foi construído com dinheiro honesto", disse.

"Foi o que ele foi fazer na política. Enriqueceu. Eles roubam, roubam muito em tudo o que eles podem. Essas pessoas são nocivas, porque utilizam a política para enriquecimento próprio", acrescentou.

