Casos de Covid-19 nos presídios brasileiros crescem 134% em um mês

Número de casos confirmados do novo coronavírus nos presídios brasileiros cresceu 134% e o total de óbitos aumentou 22% entre os dias 28 de junho e 27 de julho, segundo dados do Depen. No período, São Paulo liderava o ranking com 2.512 confirmações edit

247 - O número de casos confirmados do novo coronavírus nos presídios brasileiros cresceu 134% e o total de óbitos aumentou 22%, passando de 59 para 72 mortes registradas, entre os dias 28 de junho e 27 de julho, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), ligado do Ministério da Justiça e Segurança Pública. No mesmo período, os casos conformados de Covid-19 na população em geral registraram uma alta de 82%.

Segundo reportagem do jornal O Globo, o Depen registrava 10.471 casos confirmados nos presídios brasileiros no último dia 27 de julho, contra 4.473 casos apontados no dia 28 de junho. O aumento dos casos de Covid-19 no interior dos presídios veio na esteira do aumento das testagens, que passou de 13.057 no dia 28 junho para 30.838 no dia 27 de julho, um salto de 136% no período. O número de testes realizados, porém, alcança apenas 4,1% da população carcerária nacional, estimada em cerca de 748 mil detentos, segundo o próprio órgão do Ministério da Justiça.

Ainda conforme a reportagem, São Paulo era o estado com a maior quantidade de casos confirmados do novo coronavírus no interior das prisões, 2512. Em seguida aparecem o Distrito Federal (1.485), Bahia (920), Pernambuco (790), Santa Catarina (733) e Rio Grande do Sul (731).

