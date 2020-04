Casos de indígenas contaminados pela covid-19 crescem 156% em 48 horas

247 - O número de indígenas infectados pelo novo coronavírus cresceu 156% em apenas 48 horas, segundo dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). De acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira (15), o número de casos registrados da contaminação de indígenas passou de nove para 23, sendo conformadas três mortes entre membros das etnias Tikuna, Yanomami e Kokama. Outros 23 casos suspeitos aguardam a finalização dos testes para a covid-19.

Manaus concentra a maioria dos casos (12), seguida pela região do Alto Solimões, que inclui nove municípios e registra 8 casos de contaminação pelo coronavírus. Ainda no Amazonas foram registrados casos nos distritos sanitários do Médio Rio Purus (1) e Parintins (1). Um outro caso foi registrado em Roraima. O Brasil possui, ao todo, 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.