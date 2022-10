Cássia Kis, agora faz campanha para Bolsonaro, mas já defendeu uma surra nele

Apoie o 247

247 - A atriz Cássia Kis, de 64 anos, saiu em defesa do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PL), na noite de ontem, durante o lançamento da novela "Travessia" — que irá substituir "Pantanal". O que chama atenção no posicionamento da artista é que ela já declarou apoio a Lula (PT).

Na conversa com os jornalistas, que o colunista Lucas Pasin, de Splash, acompanhou, Kis confirmou a informação dada pelo jornal Extra, que havia, sim, conversado com os colegas de elenco da nova trama global sobre "o assunto mais importante do Brasil no momento".

“Bolsonaro é cristão. Mas católico de verdade ele ainda não é, mas pode ser. Ele está sendo apoiado [pelos católicos], e isso é maravilhoso, porque é evidente que o presidente Bolsonaro vem se transformando como homem. Ele reconhece que falou muita bobagem, tem reconhecido isso, sobretudo porque a vida religiosa e espiritual vêm se transformando com muita força”, disse.

A defesa à reeleição de Bolsonaro acontece dois anos após a artista dizer que o Presidente da República deveria "levar uma surra de cinto da mãe" por conta de suas atitudes durante a pandemia.

