Cássia Kis convoca para 7 de Setembro religioso e bolsonaristas compartilham (vídeo)

O vídeo foi publicado originalmente nas redes do Centro Dom Bosco, uma associação de fiéis católicos da ultradireita fundada em 17 de setembro de 2016 edit

Apoie o 247

ICL

247 - Por meio de um vídeo publicado no canal do YouTube do Centro Dom Bosco, a atriz Cássia Kis convidou os brasileiros a participarem de um "7 de Setembro religioso", mesma data em que acontecem atos golpistas organizados por Jair Bolsonaro (PL)

A atriz afirmou que participará de uma vigília para rezar o Santo Rosário pelo Brasil. “Rezaremos o Santo Rosário para que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha, padroeira do Brasil, mais uma vez tome as rédeas da nossa história. E nos livre dos males que ameaçam o Brasil”, disse.

O vídeo foi compartilhado por bolsonaristas, como o seu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e o apresentador Milton Neves.

O Centro Dom Bosco é uma associação de fiéis católicos da ultradireita fundada em 17 de setembro de 2016.

Vejá o vídeo:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.