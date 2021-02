Castello Branco aparece pela primeira vez após anúncio de que deixará Petrobras e diz que combustível no Brasil não está caro

O ainda presidente da estatal usou a oportunidade para defender os interesses do mercado financeiro. Ele alertou para o "efeito perverso" de não adotar o preço de importação nas receitas e disse que o combustível não está caro, mas sim simplesmente seguindo o "preço do mercado" edit

247 - Em sua primeira aparição após a nomeação de Joaquim Silva e Luna para o comando da Petrobras, o ainda presidente da companhia Roberto Castello Branco usou a oportunidade para defender os interesses do mercado financeiro.

Em videoconferência com analistas de mercado, Castello Branco descreveu o "efeito perverso" de não adotar o preço de importação nas receitas: "Fugir da regra da paridade de preço de importação, a Petrobras já provou que foi desastrasosa. A Petrobras perdeu US$ 40 bilhões. E tem outro impacto. Reduzimos a dívida em US$ 36 bilhões em dois anos e a empresa ainda é muito endividada. Devemos US$ 75,5 bilhões. Nossa dívida é majoritariamente em dólares e como você vai conciliar obrigações em dólares com receita em reais? Outro efeito perverso do descolamento da paridade dos preços de importação", disse.

O presidente da Petrobras declarou ainda que o combustível no Brasil não está caro. Para ele, o "preço do mercado" deve ser simplesmente aceito: "O preço não é barato nem caro. O preço é o preço de mercado. Se o Brasil quiser ser uma economia de mercado tem que ter preço de mercado. Preços abaixo do mercado geram muitas consequências, algumas previsíveis outras imprevisíveis, mas todas negativas".

Castello Branco apareceu na chamada com uma camisa do metrô de Londres, com a imagem da placa "Mind the Gap", que significa "atenção à defasagem". A mensagem subliminar parece ser uma espécie de alerta para a diferença entre o preço estabelecido pelo mercado e através de políticas de preços estatais.

