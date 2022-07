Castro e Freixo empatam na pesquisa Genial/Quaest para governador do Rio

Apoie o 247

247 - De acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (14), o cenário atual da disputa ao governo do Rio é de empate técnico no primeiro turno entre o atual governador, Cláudio Castro (PL), e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB).

Castro tem 24% das intenções de voto, contra 22% de Freixo. A margem de erro da pesquisa é 2,8 pontos para mais ou menos, informa O Globo.

Os percentuais são os registrados no cenário da pesquisa que inclui o ex-governador Anthony Garotinho (União Brasil) entre os pré-candidatos. Garotinho e o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) aparecem na terceira posição empatados com 6%. Cyro Garcia (PSTU), Felipe Santa Cruz (PSD), que vai desistir da disputa, como antecipou o colunista do GLOBO Lauro Jardim, e Eduardo Serra (PCB) somam 2% cada. Já Paulo Ganime (Novo) e Coronel Emir Larangeira (PMB) marcam 1%.

Os votos em branco e nulo chegam a 24%. Outros 10% dos eleitores se dizem indecisos, ainda segundo o levantamento.

Mesmo com o empate persistente com Freixo nas simulações como pré-candidato, o governo de Cláudio Castro registrou alta significativa na reprovação (o percentual de quem avalia o governo como ruim/péssimo passou de 20%, em maio, para 27%, alta de sete pontos), mas também viu, em menor grau, crescer o percentual dos que avalia sua gestão como ótima ou boa (20% para 24%). Já o percentual dos que consideram a gestão regular caiu de 40% para 35%.

A Genial/Quaest ouviu 1.200 entrevistados com mais de 16 anos presencialmente no Estado do Rio, entre os dias 8 e 11 de julho. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada com o número RJ-05160/2022 na Justiça Eleitoral.



