Cebri aponta que acordo Mercosul–União Europeia amplia oportunidades de investimento e parceria estratégica

247 - O Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) avaliou como histórica a aprovação do Acordo Comercial entre o Mercosul e a União Europeia pelo Conselho Europeu. Em nota divulgada nesta terça-feira (20), no Rio de Janeiro, a instituição afirmou que o tratado abre um amplo leque de oportunidades de comércio e investimentos, além de consolidar uma parceria estratégica entre os dois blocos em um cenário global marcado por incertezas.

Assinada por José Pio Borges, presidente do Conselho Curador do Cebri, e por Roberto Jaguaribe, conselheiro consultivo internacional da entidade, a manifestação ressalta que o centro mantém, desde sua criação, um diálogo de alto nível com países europeus e com a própria União Europeia. O Cebri também destaca que atualmente lidera a implementação de um projeto financiado pela UE e apoiado pela ApexBrasil, voltado ao fortalecimento das relações econômicas entre o bloco europeu e o Brasil, com foco na atração de investimentos.

Segundo a nota, a aprovação do acordo representa um marco no relacionamento entre as duas regiões e traz benefícios diretos para o Brasil. A União Europeia é hoje o segundo maior parceiro comercial do país, respondendo por 14,3% das exportações brasileiras e 17,9% das importações em 2025. Além disso, o bloco europeu figura como o principal investidor estrangeiro no Brasil, concentrando cerca de 40% do estoque total de investimento estrangeiro direto, equivalente a aproximadamente US$ 495 bilhões em 2023.A relevância do acordo também se expressa em sua dimensão econômica. O tratado cria uma zona de livre comércio que reúne cerca de 722 milhões de pessoas e um Produto Interno Bruto agregado estimado em US$ 34 trilhões, em paridade de poder de compra, configurando uma das maiores áreas econômicas integradas do planeta.

Para o Cebri, os impactos vão além do incremento natural das trocas comerciais. O acordo deve estimular investimentos de empresas europeias e também de parceiros de outras regiões, interessados em se integrar a cadeias produtivas mais competitivas em escala global. A nota destaca ainda as complementaridades entre os blocos, como a abundância de energia renovável e de matérias-primas de baixo custo no Mercosul, incluindo minerais estratégicos, combinadas ao capital, à tecnologia e ao alcance internacional das empresas europeias.

A entidade ressalta que o tratado possui igualmente forte dimensão política e estratégica. O acordo simboliza a convergência entre Mercosul e União Europeia em torno de valores como democracia, sustentabilidade, direitos humanos e defesa do multilateralismo, em um momento em que esses princípios enfrentam desafios no cenário internacional.Por fim, o Cebri avalia que o entendimento entre os blocos contribui para a formação de novos eixos geográficos de dinamização do comércio e do crescimento econômico global, com potencial para impulsionar cadeias produtivas inovadoras e fortalecer a governança internacional baseada no direito e na cooperação entre nações.