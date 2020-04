Celso Amorim: “Bolsonaro é uma atitude de profundo egoísmo misturado com megalomania”

Ex-ministro diz que presidente acredita saber mais do que cientistas, mas que será enfraquecido com o agravamento da pandemia edit

Revista Fórum - Ex-ministro das Relações Exteriores de Lula e ex-ministro da Defesa de Dilma Rousseff, Celso Amorim, disse que o presidente Jair Bolsonaro expõe um comportamento “egoísta” e “megalomaníaco” ao defender o fim do isolamento social durante a pandemia do coronavírus, contrariando as principais autoridades de saúde do país e do mundo.

“Bolsonaro é uma atitude de profundo egoísmo misturado com megalomania. Ele acredita que sabe mais do que cientistas, mais do que ninguém. Não se sabe bem o que o inspira a ter essa atitude, porque se houver um agravamento da pandemia, o que certamente vai ocorrer, o mais enfraquecido será ele”, opinou o ex-ministro, em entrevista ao portal argentino Contexto.

Leia mais na Fórum.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa