Celso Amorim: Lula na capa da Time demonstra a influência dele no mundo

O ex-chanceler também afirmou que a próxima eleição no Brasil "é fundamental" para a "política mundial"

247 - O ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capa da revista norte-americana Time "demonstra claramente que ele é visto como uma pessoa que tem grande influência no Brasil e no mundo".

"O que vai acontecer no Brasil é fundamental para a América Latina, o conjunto do continente americano e a política mundial", afirmou o diplomata, acrescentando que "a revista Time deve fazer os seus próprios cálculos [sobre as chances de Lula vencer a eleição] e quer saber o que ele pensa".

"O Brasil é um grande País. A gente às vezes pensa que o Brasil não conta, mas conta – hoje em dia, infelizmente, não está contando muito, pela falta de um governo adequado", continuou.

