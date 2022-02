Celso Amorim: "o cenário atual no Brasil é Lula ou caos"

Apoie o 247

247 – O embaixador Celso Amorim, que foi chanceler no governo Lula e ministro da Defesa no governo Dilma, comentou, em entrevista à TV 247, os sinais de adesão do chamado "mercado" à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "O sinônimo de estabilidade no Brasil é Lula", afirmou. "O cenário atual é Lula ou caos".

Em sua entrevista à TV 247, concedida ao jornalista Leonardo Attuch, ele também falou sobre o fortalecimento que o Brasil terá no plano internacional com uma eventual vitória de Lula – e como isso repercutirá nas relações com outros países. "Um Brasil forte fará bem à Europa e ao mundo", diz ele. "O Brasil e os países europeus não aceitam mais a ideia de Guerra Fria".

