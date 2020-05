Celso de Mello decide nesta sexta sobre divulgação de vídeo que apresenta provas contra Bolsonaro

247 - O relator do inquérito sobre o ex-ministro Sergio Moro e o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, pode decidir nesta sexta-feira sobre a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. O vídeo pode ser a prova material de que Bolsonaro quis interferir indevidamente na Polícia Federal e ameaçou de demissão o diretor-geral e o ministro da Justiça.

O ex-ministro Sergio Moro defende a divulgação na íntegra do material, enquanto que a AGU pediu para que só seja dada publicidade às falas de Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República (PGR) defende que sejam divulgados apenas trechos relacionados ao inquérito.

De acordo com o procurador-geral, Augusto Aras, a divulgação completa da gravação serviria de "arsenal de uso político, pré-eleitoral (2022), de instabilidade pública", informa O Globo.



