Celso Pansera é o novo presidente da Finep

ICL

Agenda do Poder - O ex-ministro Celso Pansera será o novo presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O convite foi feito nesta quarta-feira (18) pela ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

A Finep é um dos principais órgãos de fomento à inovação no Brasil e exerce a função de Secretaria-Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) – principal fonte de financiamento público da ciência brasileira.

Com formação técnica e ótima reputação no meio, Pansera é o atual presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá e participou do grupo de transição. No Rio, presidiu a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC- RJ) entre 2009 e 2014, quando se elegeu deputado federal. Seu nome foi indicado pelo PT fluminense e tem o apoio majoritário da comunidade científica.

Entre outubro de 2015 e abril de 2016, foi Ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Voltou para a Câmara para votar contra o impeachment de Dilma Rousseff (PT). Em 2018, acabou não se reelegendo deputado. Em janeiro de 2020, assumiu o Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá.

Como deputado federal, presidiu a Comissão Especial de Crise Hídrica do Brasil e integrou diversas comissões da Câmara dos Deputados como Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; Educação; Cultura; e Fiscalização Financeira e Controle.

Pansera participou da criação e tornou-se secretário-executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento (ICTP.br), lançada em maio de 2019 e que reúne entidades nacionais do setor, com o objetivo de preservar os recursos para a ciência.

