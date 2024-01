Celular Seguro ultrapassa 12 mil alertas de roubo ou perda um mês após lançamento

Apoie o 247

247 - O aplicativo Celular Seguro, criado pelo governo federal para coibir roubos de aparelhos celulares, completa um mês no ar nesta sexta-feira (19). As informações são do portal G1.

Segundo o Ministério da Justiça, entre 19 de dezembro de 2023 a 17 de janeiro de 2024, a ferramenta de serviços contabilizou, 1,2 milhão de usuários cadastrados, 925.355 telefones cadastrados, 855.982 pessoas de confiança cadastradas e 11.542 alertas de bloqueio.

