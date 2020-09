Cenas de uma operação em crise: carreatas moristas e lavajatistas ressuscitam Vem Pra Rua e se espalham em 25 cidades

A debandada de procuradores da operação Lava Jato associada à crise inédita da força-tarefa provocou uma sobrevida em movimentos moristas e lavajatistas. Protesto organizado pelo Vem Pra Rua e movimentos anticorrupção foi do Pacaembu ao Ibirapuera em SP edit

247 - A crise da Lava Jato chegou às ruas: movimentos moristas e lavajatistas ensaiaram uma retomada de narrativa reunindo 200 veículos em São Paulo. As carreatas organizadas pelos extintos movimentos “anticorrupção” repetiram-se em 24 cidades.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “a manifestação ocorre no momento em que a continuidade e o tamanho da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba estão sob ameaça do procurador-geral da República, Augusto Aras. Escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Aras é considerado um inimigo pelos lavajatistas.”

A matéria ainda informa que “segundo o Vem pra Rua, fundado em 2014, estão em curso seguidas tentativas de desmonte da Lava Jato, "seja por parte de ações do Ministério Público e do ministro da Justiça [André Mendonça], seja por perseguição e campanhas regulares de difamação dirigidas aos principais atores da operação, como o procurador Deltan Dallagnol".”

