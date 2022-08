Apoie o 247

247 - O Censo 2022 começa nesta segunda-feira, com mais de 183 mil recenseadores do IBGE iniciando a visita aos 75 milhões de domicílios brasileiros. O maior levantamento sobre as condições de vida da população, que era para ter acontecido em 2020, teve de ser suspenso pela pandemia.

Depois, o governo Bolsonaro não liberou recursos para uma operação que exige mais de R$ 2 bilhões para ser realizada.

O Censo vai contar a população brasileira, hoje estimada em 215 milhões de habitantes e fará um levantamento por sexo, idade, instrução, renda e condições do domicílio.

Um outro questionário, mais extenso e aplicado a 11% das casas, vai pesquisar sobre trabalho, composição das famílias, fecundidade, migração, religião, deslocamento e pessoas com deficiência.

O Censo 2022 pesquisará também as 5.972 comunidades quilombolas.

