Censura ao Lollapalooza reacende o "Fora Bolsonaro" e liga o alerta na cúpula bolsonarista

247 - Membros da cúpula bolsonarista avaliam que a ação do PL, partido de Jair Bolsonaro, junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que resultou na censura de manifestações políticas no festival Lollapalooza - que foi derrubada após um recuo da própria legenda - deu munição à oposição para retomar o “Fora Bolsonaro”.

De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, ação deu fôlego aos movimentos anti-Bolsonaro e os bolsonaristas teriam deixado clara a insatisfação com a cúpula do partido e querem ter uma posição de decisão junto à direção

Segundo a reportagem, um levantamento feito pela consultoria Quaest, aponta que 91% das menções nas redes sociais sobre o assunto foram críticas à censura imposta ao evento.

“Acusações de censura, ironias e xingamentos contra o presidente puxaram a onda de publicações críticas à situação. O uso do CNPJ errado do festival, na ação do PL, também impulsionou o comportamento”, ressalta o texto.

Além disso, as manifestações feitas por artistas também foram destaque: “a cantora Anitta, contrária à decisão, foi a mais mencionada (11,4 mil vezes), seguida pela banda Fresno (10,1 mil), que abriu o último dia do festival, após a ação, com críticas ao presidente, e por Pabllo Vittar (8,7 mil), que exibiu toalha com foto de Lula (PT) em sua apresentação”, diz a reportagem.

