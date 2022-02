Centrais sindicais confirmam presença em atos por justiça ao congolês Moïse Kabagambe

O anúncio foi feito pelas 10 maiores centrais sindicais. As manifestações acontecerão no sábado (5) edit

247 - As 10 maiores centrais sindicais do país anunciaram, nesta quinta-feira (3), que estarão presentes nos protestos por justiça ao congolês Moïse Mugenyi Kabagambe, assassinado após cobrar uma dívida de trabalho em um quiosque no último dia 24, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

As manifestações acontecerão no sábado (5), a partir das 10h, em frente ao quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca.

Também haverá protestos em São Paulo, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na avenida Paulista.

Em nota, as centrais sindicais avaliam que a morte do congolês "sintetiza em um só ato o racismo enraizado em nossa sociedade, o sentimento de xenofobia que cresce com o avanço da extrema-direita e os efeitos nefastos da política neoliberal que retirou direitos trabalhistas e suprimiu investimentos na área social".

A Anistia Internacional pediu uma investigação transparente sobre a morte do congolês.

