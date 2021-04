Centrais sindicais decidem não usar vídeo enviado por Doria para o 1º de maio

O governador de São Paulo, João Doria, apenas será contemplado em vídeo institucional que mostrará os políticos participantes de encontros com as centrais para discutir medidas de controle da pandemia edit

247 - As centrais sindicais decidiram não usar o vídeo enviado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), para o evento de 1º de maio. O tucano mandou o material a pedido de membros do grupo, mas a Central Única dos Trabalhadores (CUT) vetou o uso do depoimento. A informação foi publicada pela coluna Painel.

O tucano apenas será contemplado em vídeo institucional que mostrará os políticos participantes de encontros com as centrais para discutir medidas de controle da pandemia.

Secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves Juruna afirmou, nessa terça-feira (27), que "com a democracia ameaçada, vetar Doria no 1º de maio é ajudar Bolsonaro".

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.