Centrais sindicais farão 1º de Maio com a presença de Lula

247 - As centrais sindicais CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, Intersindical Central da Classe Trabalhadora e Pública Central do Servidor realizarão o Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora na Praça Charles Miller, Pacaembu, São Paulo, a partir das 10h, neste domingo (01). O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou presença. Também terá cinco apresentações artísticas, entre elas, a cantora Daniela Mercury.

De acordo com o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, "neste 1º de Maio temos de reunir milhares de trabalhadores e trabalhadoras na Praça Charles Miller e fazer um grande ato para mostrar, ao país e ao mundo, que a classe trabalhadora quer o Brasil com outro rumo, um Brasil com emprego, com desenvolvimento, com salário, direitos, proteção social, desenvolvimento sustentável, respeito à democracia e à soberania".

O dirigente destacou a importância do pleito eleitoral deste ano. "As eleições da nossa vida, que vão definir como será o Brasil nos próximos 10, 20 anos”, aponta.

Segundo o presidente da CUT, a classe trabalhadora enfrenta o pior período da história, com "mais de um terço da nossa população desempregada ou no desalento, com a fome e a miséria voltando a atingir milhões de brasileiros". "Por isso, o 1º de Maio deste ano tem como tema Emprego, Direitos Democracia e Vida", disse o dirigente. "Reflexão, luta e arte".

Serviço:

Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora

1º de Maio Unitário Nacional das Centrais Sindicais

A partir das 10h

Praça Charles Miller, s/nº, Pacaembu | São Paulo-SP

Shows de Daniela Mercury, Francisco El Hombre, Leci Brandão, Dexter, DJ KL Jay

Organização das Centrais Sindicas – CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, Intersindical Central da Classe Trabalhadora e Pública Central do Servidor

Transmissão ao vivo pelas redes sociais das centrais e pela RedeTVT (canal e youtube)

*Com informações da CUT

