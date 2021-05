CEO da Adidas, que já apoiou Hitler, participou do almoço de Bolsonaro com empresárias

No Brasil comandada por Flávia Bittencourt, a Adidas passou décadas tentando limpar histórico de aliança com o regime genocida alemão. Fundadores da empresa, os irmãos Adolf e Rudolf Dassler, foram filiados ao partido nazista edit

Revista Fórum - Uma das participantes do almoço de Jair Bolsonaro com 40 executivas de grandes empresas, realizado ontem (30), em São Paulo, chamou a atenção pelo histórico da companhia por ela representada.

Flavia Bittencourt, CEO da Adidas Brasil, foi ao convescote convocado pelo presidente em nome da multinacional alemã do ramo de materiais esportivos que durante décadas não mediu esforços para apagar uma mancha sinistra de sua trajetória: o fato de ter sido fundada por dois irmãos filiados ao partido nazista e entusiastas de Adolf Hitler.

Aparentemente sem se preocupar com a repercussão que sua presença no almoço poderia gerar, Flavia Bittencourt não só compareceu ao encontro com o homem que é o chefe de Estado mais rechaçado pela comunidade internacional no mundo hoje, por seu perfil extremista e ações negacionistas que provocaram centenas de milhares de mortes na pandemia da Covid-19, como foi fotografada sem máscara, ao lado de outras executivas.

Continue lendo na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.