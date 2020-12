Cerca de 900 indígenas já morreram no Brasil por covid-19

Um total de 894 indígenas morreram no Brasil por covid-19, segundo o mais recente relatório da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) edit

247 - A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) divulgou nesta quarta-feira (16), um relatório reportando que já morreram cerca de 900 indígenas no Brasil por covidid-19 e as infecções já atingiram 42.192 indígenas

A contagem do Ministério da Saúde registra 36.124 contaminações entre comunidades indígenas até o momento e contabiliza 501 mortes.

A diferença entre os números apresentados pelo governo federal e a APIB decorre dos critérios adotados por cada um.

O governo não contabiliza a infecção pelo vírus entre os indígenas que não moram nas aldeias e vivem em centros urbanos.

A associação destaca que o primeiro caso de contaminação em suas comunidades foi o de uma menina de 20 anos do povo Kokama, no dia 25 de março, no município amazônico de Santo Antônio do Içá.

Em seu site, a APIB afirma que a falta de transparência dos dados do governo impede a identificação de muitas cidades onde ocorreram as perdas humanas.

Para a APIB, além da covid-19, as ameaças aos povos indígenas são muitas e se intensificam com a negligência e agressões do governo de Jair Bolsonaro.

“As tentativas de mudança legislativa, o discurso de ódio, o racismo institucional e o avanço do agronegócio sobre os territórios caracterizam a relação do governo federal com os indígenas brasileiros”, destaca.

De acordo com o último censo nacional, cerca de 900.000 brasileiros se reconhecem como indígenas. No entanto, nas últimas décadas, especialistas afirmam que esse número aumentou. São famílias mistas expulsas de seus territórios ao longo do tempo e que buscam recuperar sua identidade coletiva, informa a Prensa Latina.

O conhecimento liberta. Saiba mais