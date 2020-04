Cercado por apoiadores, Bolsonaro quebra novamente o isolamento e defende 'volta à normalidade'

Desrespeitando as recomendações de isolamento, sem máscara e sem higienizar as mãos, Bolsonaro aglomerou e cumprimentou dezenas de pessoas em visita a um Hospital de Campanha em Goiás neste sábado edit

247 - Jair Bolsonaro tem desrespeitado as recomendações de isolamento por diversas vezes. Um dias depois do Brasil ultrapassar mil mortes por coronavírus, ele defendeu o que chama de 'volta à normalidade' durante visita em Águas Lindas, em Goiás, neste sábado (11).

Na chegada ao Hospital de Campanha que está sendo erguido no município, Bolsonaro foi cumprimentar apoiadores e gerou aglomeração no local.

Sob gritos de “mito”, Bolsonaro ergueu os braços e acenou. Ao falar com o público que aguardava, gerou nova aglomeração, o que contraria as recomendações do próprio Ministério da Saúde, que pede isolamento social para conter o novo coronavírus.

Bolsonaro e a comitiva que chegou com ele não usava máscaras nem luvas. Ao ser recebido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) o fez passar álcool em gel e colocar a máscara para dar um aperto de mãos.

Isolamento? @jairbolsonaro é cercado por apoiadores em visita a obra



Sem máscara, o presidente cumprimentou dezenas de pessoas em Águas Lindas, que o aguardavam antes da visita ao Hospital de Campanha https://t.co/OtfaplF0Px pic.twitter.com/0xJcXlzGky — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) April 11, 2020

