CGU deve derrubar sigilo sobre o cartão de vacinação de Bolsonaro nos próximos dias

247 - A Controladoria-Geral da União (CGU) deverá derrubar nos próximos dias o sigilo imposto sobre o cartão de vacinação de Jair Bolsonaro (PL), segundo o jornal O Globo. Apesar de todos os ataques feitos às vacinas contra Covid-19, a suspeita é de que o ex-ocupante do Palácio do Planalto tenha se vacinado, ainda que tenha incentivado seus seguidores a não fazê-lo.

A CGU deve orientar o Ministério da Saúde a liberar a informação a quem a solicitou por meio da Lei de Acesso à Informação, já que, na visão do órgão, "cabe a publicização do dado pessoal no contexto de que a vacinação se configura como política pública implementada no meio da pandemia de Covid-19", relata a reportagem.

Por determinação do presidente Lula (PT), a CGU vem revisando os sigilos de cem anos impostos por Bolsonaro sobre temas sensíveis a seu governo.

