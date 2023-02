CGU irá quebrar sigilo de cartão de vacinação de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 — A Controladoria-Geral da União (CGU) irá quebrar o sigilo imposto em 234 casos estabelecidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas próximas semanas, segundo o Metrópoles . Entre os sigilos que serão suspensos, estão o cartão de vacinação e a sindicância do Exército sobre o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, atualmente deputado federal.

Segundo o Metrópoles, o sigilo do cartão de vacinação de Bolsonaro deve ser quebrado até sexta-feira, 17. A CGU criou uma comissão para avaliar a adequação de 2.500 pedidos negados via LAI (Lei de Acesso à Informação) por Bolsonaro, após um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia da posse.

O ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, afirmou que a divulgação de um cartão de vacina de um presidente em meio a uma pandemia é diferente de uma questão íntima de saúde. “Quando você fala de saúde, você normalmente está lidando com um caso relacionado à privacidade das pessoas. Só que, quando você está falando de vacinação, você está falando de uma política pública no meio de uma pandemia. Uma agenda de saúde pública”, afirmou.

“Se essa preocupação de intimidade é algo assim tão relevante, a pessoa pode dizer: ‘Não vou falar, é da minha intimidade’. Então, uma coisa para ser problematizada é a distância que existe entre uma declaração e um cartão de vacina. E aí também um contexto histórico que se vivia naquele momento em relação a esse tema”, emendou o ministro, afirmando ser preciso considerar que o próprio ex-presidente declarou não ter se vacinado contra a Covid-19.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.