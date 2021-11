"Chaveirinho de Bolsonaro", vereador Nikolas Ferreira vai a Dubai aproveitar mamata

Nikolas Ferreira foi a Dubai aproveitar a mamata fornecida pelo governo federal e estreitar as relações com o Jair e seus filhos edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 e Revista Fórum - Chaveirinho do clã Bolsonaro, o vereador mineiro Nikolas Ferreira (PRTB) foi a Dubai aproveitar a mamata fornecida pelo governo federal e estreitar as relações com o Jair e seus filhos.

Em uma transmissão ao vivo feita por Eduardo Bolsonaro (PSL) em suas redes sociais durante um jantar na capital dos Emirados Árabes, ele pergunta a Nikolas: “Fala para mim, não é muito melhor estar ao lado certo da força do que ser animador de jantar do Centrão?”. “É muito melhor”, responde o vereador, seguido de gargalhadas forçadas.

A fala é uma indireta a André Marinho, que apareceu em vídeo ao lado do ex-presidente Michel Temer (MDB) imitando Jair Bolsonaro durante um jantar em Brasília.

PUBLICIDADE

Em um post no Instagram, Ferreira "oferece" a um árabe (ele não explica quem é) o Cruzeiro Esporte Clube.

Veja:

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE