Chico Buarque relembra 25 anos do Massacre dos Carajás: “meu respeito e admiração pelo MST” (vídeo)

247- O cantor Chico Buarque relembrou que neste sábado (17) que completam-se 25 anos do Massacre dos Carajás, que deixou 21 ativistas mortos, e ressaltou a importância do MST na luta campesina. Tem meu “respeito e admiração”, disse.

A chacina que ceifou a vida de 21 camponeses no município de Eldorado do Carajás, no sudoeste do Pará, completa 25 anos neste sábado (17).

Em abril de 1996, cerca de 3,5 mil famílias sem-terra ocupavam a Fazenda Macaxeira, em busca de um pedaço de chão para plantar e sobreviver.

Representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) garantiram aos trabalhadores a desapropriação da área para a reforma agrária. O cenário mudou quando um laudo considerou a propriedade como produtiva, beneficiando o latifundiário que se dizia dono da fazenda.

