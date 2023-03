China e Brasil vão assinar acordo de cooperação em chips, 6G e inteligência artificial

Lula deve se reunir com Huawei. Fábricas de semicondutores poderão ser instaladas no Brasil com investimento chinês edit

247 - O Brasil vai firmar com a China um acordo de cooperação e intercâmbio em tecnologias de semicondutores, 5G, 6G e as próximas gerações de redes móveis, inteligência artificial e células fotovoltaicas (para geração de energia solar).

Reportagem da Folha de S.Paulo informa que os acordos, que envolvem o Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério das Comunicações e Anatel, preveem capacitação em desenvolvimento de aplicativos, nuvem, internet das coisas e algoritmos em aplicativos para a indústria.

Todas essas tecnologias são sensíveis e estão no centro da guerra tecnológica que os Estados Unidos realizam contra a China.

Na viagem, Lula irá à gigante de telecomunicações Huawei, e deve visitar as sedes ou se reunir com os presidentes da BYD, montadora de carros elétricos, da State Grid, de energia, e da construtora China Communications Construction Company (CCCC).

Um dos resultados esperados dos acordos é a instalação no Brasil fábricas de semicondutores no Brasil, com produção voltada para o mercado brasileiro. Uma das possibilidades é investir na Ceitec (Centro de Excelência em Eletrônica Avançada), a estatal de semicondutores que entrou em processo de liquidação sob Jair Bolsonaro e que o governo do presidente Lula vai reabrir.

