Chuvas fortes geram alagamentos no Recife e no ABC paulista no primeiro dia útil de 2022 (vídeo)

247 - Fortes chuvas atingiram a região do Grande ABC nesta segunda-feira, 3 de janeiro, primeiro dia útil de 2022. Segundo o Diário do Grande ABC, as chuvas começaram no início da tarde e deixaram diversos pontos de alagamento em várias cidades da região, fazendo com que a CPTM interditasse a circulação dos trens na Linha 10-Turquesa.

“Na Vila América, em Santo André, a chuva interrompeu o fluxo do trânsito no trecho próximo ao Atrium Shopping. Na rua Catequese, também em Santo André, uma árvore pegou fogo por causa de curto-circuito que atingiu fios de eletricidade”, informa o Diário.

No início da tarde desta segunda-feira (03), as chuvas na cidade de São Paulo foram mais intensas principalmente na Zona Leste e na região do Grande ABC. #BandJornalismo pic.twitter.com/bWUhb2NI65 PUBLICIDADE January 3, 2022

As chuvas intensas geraram situação de emergência em estados como Bahia e Minas Gerais nas últimas semanas. Já foram contabilizados 25 mortos na Bahia e outras seis vítimas fatais em Minas.

A situação é mais crítica na Bahia, onde 32.737 pessoas estão desabrigadas, outras 57.531 foram desalojadas e 517 vítimas ficaram feridas. O estado nordestino teve 165 municípios afetados e 153 deles declararam situação de emergência.

Alagamentos também em Recife

Nesta segunda, chuvas fortes também causaram alagamentos em pontos de Recife e cidades da região metropolitana. A água invadiu casas no no bairro do Ibura, na Zona Sul da capital, e avenidas e ruas ficaram alagadas em outros pontos, complicando o trânsito, informa o G1.

Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) registrou 66 milímetros de chuva em 12 horas, até as 8h30, no ponto de observação do Morro da Conceição, na Zona Norte da capital, o que representa 64% da média histórica para todo o mês de janeiro, que é de 103 milímetros, informa a reportagem.

