Chuvas no Acre: Prefeitura de Rio Branco decreta situação de emergência

Agência Brasil - As chuvas não dão trégua no Acre. A Prefeitura de Rio Branco decretou situação de emergência tanto por conta das enxurradas, quanto por causa das inundações. De acordo com o último boletim, o Rio Acre, chegou, nessa sexta-feira, a 16,20 metros, ultrapassando a cota de alerta.

Só na capital, 48 bairros foram atingidos. Mais de 20 mil pessoas foram atendidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros.

Um plano de contingência foi montado e a cidade já começa a receber as primeiras doações para ajudar os atingidos. São cestas básicas, roupas, colchões e outros insumos. As aulas na rede estadual foram suspensas e as escolas estão sendo usadas como abrigo para os atingidos. A força das águas foi tanta que abriu uma cratera na BR 364, interrompendo o tráfego.

E as chuvas devem continuar. Previsão de, pelo menos, mais 100 milímetros neste fim de semana, com alta possibilidade de inundações principalmente na capital. A região está em alerta laranja.

