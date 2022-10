Ciclistas pedalam por Lula em 30 cidades neste domingo

Apoie o 247

247 - Grupos de ciclistas progressistas em mais de 30 cidades brasileiras vão realizar o PedaLula Nacional - uma pedalada unificada em apoio à eleição de Lula para presidente do Brasil. O evento acontece neste domingo, 23 de outubro, uma semana antes da eleição de segundo turno.

A pedalada acontece em cidades de todas as regiões do país em horários variados. Todas têm a missão de ocupar as ruas e contribuir para convencer indecisos a votar no candidato do PT contra Jair Bolsonaro..

O PedaLula Nacional é um evento que surgiu dentro do Ciclo Comitê Popular de Luta, criado em São Paulo em abril de 2022 como forma de dar sustentação nas ruas da candidatura de Lula à Presidência da República.

Ele também foi responsável por contribuições sobre mobilidade urbana aos planos de governo de algumas candidaturas petistas, como a de Fernando Haddad ao governo do Estado de São Paulo.

O Pedalula foi inspirado no Comitê Popular de Luta Pedal Lula Livre de Recife (PE), criado em 2018 para protestar contra a prisão injusta do ex-presidente pelo ex-juiz Sérgio Moro.

Cidade Estado Horário Local Belém PA 08h Mercado de São Brás Palmas TO 16h Parque dos Povos Indígenas Porto Velho RO 16h Praça das Caixas D'Água Recife PE 09h Monumento Tortura Nunca Mais (Rua da Aurora) Natal RN 15h Praça cívica de Natal Aracaju SE 15h Praça da bandeira (Direção a Orla de Atalaia) Fortaleza CE 7h13 Parque das Crianças, Parque do Cocó e Estação Juscelino Kubitschek Salvador BA 15h Largo da Mariquita - Rio Vermelho São Luis MA 07h Sede de PT / Cohafuma Maceió AL 15h Praça Centenário Caruaru PE 08h Paraciclo do Grande Hotel Cachoeira e São Felix BA 7h00 Pier de São Félix Mossoró RN 16h Av. Rio Branco Uibai BA 08H Casarão da Cidadania Campo Grande MS 08h Obelisco (Av Afonso Pena c/ José Antônio) Brasília DF 14h Buraco do Tatu São Paulo SP 14h Praça do Ciclista (Avenida Paulista) Itanhaém SP 10h Avenida Flacides Ferreira Gaivota (ao lado morro, perto do pontilhão) Rio de Janeiro RJ 13h Assador's Rio - Aterro do Flamengo Belo Horizonte MG 09h Praça da Ciclista (Avenida Carandaí com Av. Brasil / Colégio Arnaldo São Roque SP 16h Comitê Popular de Luta - R. Pedro Vaz 72 Sorocaba SP 08h Arco vermelho - Parque das Águas São José do Rio Preto SP 08h Avenida Philadelpho c/ Antônio Marques Santos SP 10h Avenida Ana Costa, 340 (Estação Cidadania) Marília SP 09h Praça da Emdurb Niterói RJ 09h Cicloponto da Praia de Icaraí Curitiba PR 14h Praça Nossa Senhora de Salete (Centro Cívico)

