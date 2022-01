Cid Moreira desabafa sobre filhos: “não quero reconciliação”

No ano passado, Roger e Rodrigo Moreira chegaram a pedir a interdição do pai, alegando que Cid era senil e tinha problemas psiquiátricos edit

Metrópoles - Após a exposição vivida no ano passado, quando a relação conflituosa da família virou assunto público, Cid Moreira afirmou que está feliz e não tem intenção de retomar a relação com Roger, filho adotivo que foi deserdado por ele. Junto com o irmão, Rodrigo, o rapaz chegou a pedir a interdição do jornalista, alegando que ele fosse uma “pessoa idosa, senil e que tem problemas psiquiátricos ocasionados pela idade”.

“Tenho a melhor esposa do mundo, a melhor amiga que eu poderia ter, sou realizado e posso afirmar com tranquilidade que não quero reconciliação com ninguém”, disse Cid ao colunista Ricardo Feltrin, do UOL, que “destacou a dicção perfeita e a lucidez evidente” do apresentador.

Leia a íntegra no Metrópoles .

