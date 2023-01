Ciência, Tecnologia e Inovação: Luciana Santos toma posse e promete atualizar bolsas e restaurar Ceitec

Apoie o 247

247 - Luciana Santos tomou posse nesta segunda-feira (2) como ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. Em seu discurso, ela prometeu trabalhar pela revogação da Medida Provisória 1136/22 do Governo Jair Bolsonaro, que reduz a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) até 2026. Também falou em reverter a liquidação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), empresa pública produtora de semicondutores e de chips, sediada Porto Alegre.

Segundo a ministra Santos, o último governo foi responsável por um “apagão no financiamento da ciência”. Ela citou especificamente a redução de 5 bilhões para 500 milhões nos recursos do FNDCT entre 2010 a 2021.

"Uma das primeiras indicações do Grupo de Trabalho (de Ciência e Tecnologia) é a devolução da Medida Provisória 1136, editada pelo Governo Bolsonaro que bloqueou os recursos do FNDCT até 2026. Dentro do pacote de revogação, vamos pedir a devolução da medida provisória, para que a Lei seja cumprida", disse.

A ministra Santos também ressaltou o papel da pasta na recomposição do financiamento de bolsas de pesquisa do CNPq e da Capes e afirmou que "bolsa de pesquisa não é esmola".

"As bolsas de pesquisa não podem ser tratadas como esmola, mas como um investimento no futuro do País. Não podemos admitir a evasão de talentos, e nos empenharemos na construção de políticas públicas para atrair o interesse e viabilizar o acesso dos nossos jovens às universidades e institutos de pesquisa, cuidando para que meninas e mulheres tenham seus espaços assegurados nas carreiras científicas e tecnológicas", disse.

