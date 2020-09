Cientista diz que desmatamento na Amazônia está próximo do ponto de não retorno

O cientista Carlos Nobre, especialista em aquecimento global, afirmou que a floresta Amazônica está muito próxima do ponto de “não retorno” se o desmatamento continuar. Segundo ele, a Amazônia pode estar perto de um ponto de inflexão se o desmatamento exceder 20% a 25% edit

Ele diz que, chegando nesse ponto, grande parte da floresta desaparecerá de forma irreversível. Hoje, o patamar está em 17%. As declarações foram feitas durante audiência pública convocada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), para discutir a gestão do Fundo Clima pelo governo federal.

