Cientista política avalia que golpe ensaiado por Bolsonaro 'pode dar errado'

247 - A cientista política Maria Hermínia Tavares avalia, em um artigo publicado na Folha de S. Paulo, que apesar das ameaças golpistas contra o sistema eleitoral feitas por Jair Bolsonaro e seus aliados, "o desfecho dessa anunciada tragédia política ainda não está dado”.

Segundo Maria Hermínia, Bolsonaro “se prepara para tumultuar o processo de sua sucessão e contestá-lo pela violência se o resultado lhe for desfavorável”. “É explícita a corte do presidente às Forças Armadas, bem como o uso que delas faz para desfilar autoridade. Que outro sentido teria sua participação, fora da agenda, na reunião do Alto Comando do Exército, na terça-feira passada (3/5)?”, questiona.

Segundo ela, “a estratégia de Bolsonaro está traçada, com objetivo e métodos definidos”. Mas pode acabar dando errado se o grande arco de forças presentes no sistema político e na sociedade colocar a defesa das instituições democráticas à frente de disputas que, aliás, só podem ser travadas em regime de liberdade”.

