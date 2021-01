Cilindros de oxigênio comprados por artistas e personalidades chegam a Manaus

Vídeo do caminhão com cilindros de oxigênio comprados por famosos para ajudar os hospitais de Manaus foi compartilhado pelo youtuber Felipe Neto, que participou da ação edit

Revista Fórum - O youtuber Felipe Neto compartilhou em suas redes sociais, na tarde deste sábado (16), um vídeo que mostra um caminho com cilindros de oxigênio chegando em Manaus (AM), cidade que vive um colapso no sistema hospitalar com a explosão de internações por Covid-19.

Diante da inoperância do governo Bolsonaro, famosos, entre artistas, músicos, atores e influenciadores, se uniram para comprar e doar oxigênio às unidades de saúde da capital amazonense, já que o gás básico para o tratamento de Covid se esgotou nos hospitais e, por conta disso, inúmeras pessoas vêm morrendo por asfixia.



