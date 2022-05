Cinco pessoas LGBTI+ são assassinadas por semana no Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - De acordo com dados do Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+ divulgados nesta quarta-feira (11), no Brasil, em 2021, pelo menos cinco pessoas LGBTI+ foram assassinadas a cada semana. Ao todo foram registrados 262 homicídios, um aumento de 21,9% em relação ao ano anterior, quando o total foi de 215.

Os gays estão no topo do ranking de homicídios (48,9%) seguidos de mulheres transexuais e travestis (43,9%). Para os pesquisadores estes números podem ser maiores. “Há, provavelmente, uma significativa subnotificação do número de mortes violentas de LGBTI+ no Brasil”.

A pesquisa foi baseada em reportagens encontradas em jornais e portais eletrônicos, por causa da falta de estatísticas oficiais sobre esses crimes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento ainda traz outro dado estarrecedor: a crueldade com que as vítimas foram assassinadas. "Ocorre muita pedrada e facada. Isso reflete a LGBTfobia estrutural", avaliam os pesquisadores ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esfaqueamento (28,8%), armas de fogo (26,27%), espancamento (6,33%), asfixia (3,16%), perfurações no corpo (2,53%) e queimaduras (2,22%) foram as principais causas de óbito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE