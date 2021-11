Ciro ataca PT novamente e reforça disposição de ter Datena como vice

Segundo o candidato do PDT, o jornalista José Luiz Datena “está preparado para disputar qualquer coisa” e o PT é “desonesto desde a raiz” edit

Carta Capital - O pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, rebateu críticas de que teria feito uma inflexão à direita e comentou a política de alianças que busca para 2022. Ele indicou a disposição de ter José Luiz Datena como vice e afirmou que tenta repetir acordos regionais formalizados em 2020 com PV, PSB, Rede, PSD e DEM – agora União Brasil, após a filiação com o PSL.

[...]

Ciro criticou o “identitarismo exacerbado do PT” e afirmou que o partido é “desonesto desde a raiz”. Também afirmou que o PSOL, ao sinalizar apoio ao PT, “desertou o Brasil” de uma política crítica.

[...]

Ele também elogiou o jornalista José Luiz Datena, que está a caminho do PSD, e sinalizou que gostaria de tê-lo como vice na chapa presidencial de 2022. “Há uns 30 anos, eu era amigo do doutor Sócrates, que foi uma figura extraordinária, brasileiro preocupado com a redemocratização, e fui aproximado de Sócrates pelo jovem repórter Datena. Desenvolvemos afinidade grande”, prosseguiu Ciro. “Eu acho que Datena está preparado para disputar qualquer coisa.”

