Ciro chama de “papo furado” políticas afirmativas para "mulheres, índios e negros"

Por Laís Gouveia, 247 - Ao mais uma vez criticar o ex-presidente Lula, Ciro Gomes desqualificou as frentes que mais sofreram retrocessos desde o golpe de 2016: mulheres, indígenas e negros.

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Ciro chamou de “tragédia” um eventual governo de Lula e disparou: “Ele vai entregar as políticas de papo furado- mulher, índio e negro- para o PT se divertir”.

Lula prometeu recentemente que daria muita atenção as frentes criticadas por Ciro, por entender a situação de vulnerabilidade que mulheres, indígenas e negros enfrentam no país.

De acordo com o Ipea, a pandemia afetou mais o trabalho de mulheres, jovens e negros.

Os indicadores mostraram que as mulheres seguem em desvantagem em relação aos homens. No segundo trimestre de 2019, a taxa de ocupação delas (46,2%) era inferior à do sexo masculino (64,8%). No mesmo período de 2020, houve redução para 39,7% no caso das mulheres e 58,1% para os homens.

As crises também contribuíram para o aumento dos diferenciais por cor/raça. A diferença na proporção de ocupados entre negros e brancos correspondia a 2,4 pontos percentuais, em 2015, e subiu para 5,3 pontos percentuais, em 2020. No caso dos negros, a taxa de ocupação passou de 55,1%, em 2015, para 45,9%, em 2020, enquanto, no caso dos brancos, o percentual também caiu de 57,5%, em 2015, para 51,2%, em 2020.

Já a população dos povos originários sofre um revés histórico intensificado no governo Bolsonaro, com os ataques constantes de garimpeiros que invadem suas terras após o afrouxamento de leis e fiscalização ambiental, além da negligência no combate à Covid nas aldeias.

"Política de papo-furado: mulher, índio e negro" 🤔 pic.twitter.com/OYRB2GilPL — Aécio de Papelão (@aeciodepapelao) August 2, 2022

