“Ciro deve se desidratar com o crescimento de Lula e do PT”, diz Altman

O jornalista Breno Altman afirma que, com as chances da anulação das sentenças da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, no STF, e sua possível candidatura à presidência, o ex-ministro Ciro Gomes irá se desidratar. “Se Lula é candidato, a situação de Ciro fica muito complicada”, diz Altman edit

247 - O jornalista Breno Altman, em participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (1), comentou a respeito da entrevista que o ex-ministro Ciro Gomes concedeu ao jornal Folha de S.Paulo ao dizer que sua tarefa nas eleições de 2022 era derrotar o PT no primeiro turno. Na visão do jornalista, “se Lula é candidato, a situação de Ciro fica muito complicada”.

“Ciro também aumenta seu tom contra o PT pois ele sabe que crescem as chances da anulação das sentenças de Lula no STF. Se Lula for candidato, a situação de Ciro fica muito complicada, o voto de centro-esquerda perde muito volume”, explica Altman.

Em sua visão, “Ciro busca se legitimar como um candidato de centro, diante da profunda crise deixada pelo vazio do PSDB e DEM. Ele quer capturar um eleitorado que é antipetista mas que também é anti bolsonarista. Ciro faz um grande desserviço ao fragmentar a esquerda e centro-esquerda”, conclui.

