Ciro diz que ainda não tem opinião sobre privatização da água no Brasil

247 - O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, ainda não tem posição formada sobre o novo marco regulatório do saneamento, aprovado ontem no Senado, que abre espaço para a privatização da água e do esgoto no País, e que contou com o apoio do seu irmão Cid Gomes (PDT-CE). “Sobre o marco legal do saneamento votado ontem no senado: algumas pessoas não leram e não gostaram. Outras estão simplesmente mentindo sobre o assunto. Como de costume, estou estudando o assunto e ouvindo especialistas para, assim que estiver segurou dar minha opinião”, disse ele no Twitter.

Ciro ficou numa posição delicada porque se coloca como candidato do campo progressista, com um discurso em defesa das estatais e da nacionalização dos recursos naturais. O marco regulatório do saneamento, no entanto, coloca em marcha uma agenda de privatização das águas, iniciativa que já foi testada em vários países com péssimos resultados. A tal ponto que mais de 265 cidades no mundo estão voltando atrás na privatização.

