Ciro diz que não cogita "sequer mentalmente" apoiar Lula em 2º turno

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PDT a presidente, Ciro Gomes, afirmou nesta segunda-feira (5) que não cogita “sequer mentalmente” apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) num segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL).

“Eu tenho que ter uma psicologia de que é meu dever estar no 2º turno. Então, eu não cogito nem sequer mentalmente essa possibilidade. Porque, veja, é minha tarefa e só eu fiquei responsável por isso agora”, disse Ciro em entrevista à CNN Brasil.

O que indicam todas as pesquisas é que Ciro não tem chances de ir ao segundo turno, nem contra Lula nem contra Bolsonaro. Na pesquisa telefônica BTG/FSB, Lula lidera com 42%, enquanto Bolsonaro tem 34%. Ciro aparece em terceiro, com 8%, tecnicamente empatado com Simone Tebet, que tem 6%.

Em outro momento da entrevista, Ciro voltou a atacar Lula, acusando-o de corrupção e afirmou que a polarização entre Lula e Bolsonaro está “rachando a população brasileira” e que isso justificaria sua decisão de não se aliar a Lula.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.