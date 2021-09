'Ciro está sendo usado como verniz progressista à estratégia de derrubar Lula', dizem Luiz Gonzaga Beluzzo e André Roncaglia

Para os economistas, as manifestações convocadas pelo MBL e Vem Pra rua no último domingo (12) “não purificam os movimentos de direita" com os quais Ciro Gomes" dividiu o palanque" edit

247 - Os economistas André Roncaglia e Luiz Gonzaga Beluzzo avaliam, em artigo publicado na Carta Capital, a participação de ciro Gomes nas manifestações convocadas pelo MBL e Vem Pra rua no último domingo (12) “não purificam os movimentos de direita com os quais dividiu o palanque”. “Estes não são grupos pró-democracia, senão aquela que produz os resultados que eles defendem. Trata-se aqui tão-somente do jogo eleitoral que lhes permitirá financiar campanhas com base no poder econômico que lhes dá sustentação. Estão usando Ciro para dar um verniz progressista à estratégia de derrubar Lula. Superada esta fase, estas forças não desejarão Ciro Gomes no poder”, observam.

Ainda segundo eles, o “MBL e comparsas nunca esconderam suas inclinações golpistas. Seu arrependimento momentâneo se refere, não ao golpe de 2016, mas ao descontrole político que hoje ameaça sua agenda econômica”. “Não tem a ver com gostar de ou apoiar um candidato, com sua inteligência e inovação programática. Tem a ver única e exclusivamente com a agenda econômica em um país em que o trabalhismo apenas conseguiu respirar quando foi tutelado pelo Estado”, destaca o texto.

“Por isso, é fundamental a união estratégica dos partidos de esquerda para conseguir formar uma base de sustentação no congresso em caso de manutenção do processo eleitoral. Ganhar a presidência é muito pouco para a esquerda. Sem uma blindagem mínima no Congresso, as forças do bolsonarismo entranhado se acumularão contra a esquerda, seja Lula, seja Ciro, seja quem for da corrente progressista que queira mudar as estruturas que produzem as vastas desigualdades de renda e, sobretudo, de riquezas neste país”, afirmam.

Para os autores, “ o abraço do MBL equivaleu, metaforicamente, ao abraço e ao beijo de Judas Iscariotes em Jesus. Ciro não é Jesus Cristo, mas estes movimentos de direita adoram um saco com trinta moedas, não importa quem lhes sirva de fariseu”.

