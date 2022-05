Ciro Gomes agride Gregório Duvivier em "react" contra o humorista

Visivelmente irritado, pedetista o chamou de "arrogante", "esquerda caviar" e "baixinho com síndrome de Zelensky" edit

247 – Em tom claramente agressivo e autoritário, o pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, distribuiu agressões contra o humorista Gregório Duvivier, que, num vídeo recente, defendeu que eleitores ciristas votem no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para garantir uma vitória em primeiro turno contra Jair Bolsonaro.

Sem resposta para as críticas de natureza política feitas por Duvivier, Ciro classificou Duvivier como "esquerda caviar do Leblon", como "arrogante" e o chamou até de "baixinho com síndrome de Zelensky", referindo-se ao presidente ucraniano.

Na prática, com seu vídeo repleto de agressões, Ciro forneceu mais motivos para que eleitores o abandonem e migrem para a candidatura do ex-presidente Lula.

