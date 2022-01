Ciro Gomes compartilha "profecia simbólica" nas dezenas da Mega-Sena

Candidato do PDT quer "tornar realidade" o presságio dos números da loteria de fim ano, que segundo ele têm tudo a ver com sua vida política. Entenda edit

Revista Fórum - O presidenciável Ciro Gomes (PDT) revelou seu lado místico no primeiro dia do ano e fez uma postagem no Twitter, compartilhando uma mensagem publicada originalmente pelo perfil satírico Keynes de Sapatenis, na qual se estabelece um sinal entre as dezenas sorteadas da Mega-Sena da Virada e os números que fazem parte de sua vida política.

“Vamos lá, Turma Boa, tornar realidade a profecia simbólica destes números! Vamo que vamo!”, escreveu o ex-ministro e ex-governador do Ceará por conta do post que relacionava o 46 com a idade que tinha quando foi ministro da Integração Nacional, o 32 com a idade em que foi prefeito, o 15 com seu número ao vencer a eleição para administrar Fortaleza (CE), o 12 ao número de seu atual partido, o 23 com o número usado em suas duas primeiras eleições presidenciais e o 33 com sua idade ao assumir o cargo de governador.

Vamos lá, Turma Boa, tornar realidade a profecia simbólica destes números! Vamo que vamo ! https://t.co/0VA7bxz2Mi — Ciro Gomes (@cirogomes) January 1, 2022

