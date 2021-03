‘Ciro Gomes é confuso e não tem um projeto nacional’, diz Vivaldo Barbosa

Um dos grandes nomes do PDT, o ex-deputado federal disse à TV 247 que as alianças políticas que Ciro Gomes busca são a negação do trabalhismo e vão contra princípios brizolistas do partido. “Cabe tudo ali dentro dessas propostas dele”, falou. Assista edit

247 - Ciro Gomes tem linguagem e propostas confusas e faz alianças que contrariam os princípios do PDT. Esta é a avaliação do ex-deputado federal, constituinte, parceiro político de Leonel Brizola e um dos grandes quadros do PDT Vivaldo Barbosa sobre o principal nome do partido para concorrer à presidência em 2022.

À TV 247, Barbosa criticou a atuação do partido e principalmente as alianças com siglas defensoras do neoliberalismo. Para ele, o PDT tem um projeto “anti-Lula”. “Se o PDT quer desempenhar algum papel relevante, dignificante na vida política brasileira, ele tem que retomar o caminho brizolista, trabalhista. Não há dúvida disso. Hoje o PDT está aí dialogando com o DEM, muitos comentam que ele está fazendo parte dessa articulação da ‘nova cara da direita’ no sentido de construir um caminho político já que eles se horrorizam tanto com o Bolsonaro. Eles querem construir um caminho anti-Lula, anti-PT, para não acontecer a transformação social no Brasil. O PDT não pode estar dialogando em torno de políticas neoliberais”.

Sobre Ciro, Barbosa afirmou que suas ideias são confusas e que ele não tem um projeto nacional. “O Ciro Gomes joga essa linguagem econômica, muitas vezes cria uma aparência de ser nacionalista, de defender o Estado, de defender o interesse brasileiro, mas é uma linguagem tão confusa que cabe tudo ali dentro dessas propostas dele, inclusive esse comportamento da bancada que nós estamos vendo aí que não recebe críticas. O pessoal vota dessa maneira [alinhado aos interesses neoliberais] e continua no partido, vota dessa maneira e continua a dar o tom do PDT. Então é preciso o PDT retomar a linha brizolista, trabalhista, retomar o fio da história se quiser ter algum espaço, dignidade na vida brasileira”.

