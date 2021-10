Ciro Gomes é uma das opções do União Brasil, antigo DEM e PSL, para 2022, diz aliado de ACM Neto

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse que se o União Brasil - partido que está sendo criado a partir da fusão do DEM com com o PSL, poderá apoiar o presidenciável Ciro Gomes caso não tenha candidatura própria em 2022 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), afirmou que a União Brasil, legenda que está criada por meio da fusão do DEM com o PSL, avalia apoiar o presidenciável Ciro Gomes (PDT), caso o partido opte por não ter candidatura própria ao Planalto na eleição do próximo ano.

"Em 2022, o objetivo maior é ter uma candidatura própria. O ex-prefeito [ACM Neto] também disse isso, na presença de Ciro Gomes, que é parte interessada em ter esse apoio. Ter uma candidatura própria é conseguir ter um nome que reúna o sentimento da população e que possa ser essa caixa de ressonância. Se não for possível, nós vamos ver qual o posicionamento. E o ex-governador, ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes é uma das opções, dentre outras que existem", disse Reis nesta quarta-feira (27), de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Ainda segundo Reis, a estratégia do União Brasil deverá estar definida no início do segundo semestre de 2022. "Até lá temos um primeiro período, até abril, de fortalecimento do partido, de trazer candidatos a governador, senador, deputado, montar um palanque regional em cada estado. A partir daí, fortalecendo o partido, dando condições para uma candidatura própria", destacou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE